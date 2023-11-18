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طرابلس تستضيف مؤتمرا لوزراء العمل بدول الساحل والصحراء 27 نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 نوفمبر 2023, 05:21 مساء
طرابلس تستضيف مؤتمرا لوزراء العمل بدول الساحل والصحراء 27 نوفمبر
شعار مؤتمر وزراء العمل بتجمع دول الساحل والصحراء. (وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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تنظم وزارة العمل بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» مؤتمراً لوزراء العمل بدول تجمع الساحل والصحراء تحت شعار «بحر متوسط آمن وجنوب مستقر» خلال الفترة من 27 إلى 28 نوفمبر الجاري بالعاصمة طرابلس.

يعقد المؤتمر بهدف تنظيم سوق العمل من خلال تسوية أوضاع العمالة الوافدة وحصرها، وتطوير بنية إدارية وتنظيمية تفتح المجال للاستثمار والتنمية.

أهمية دعم الاستقرار في الدول المصدرة للعمالة
وشدد بيان للوزارة اليوم السبت على أهمية دور المؤسسات الدولية في المشاركة الفاعلة من خلال هذا المؤتمر «لدعم جهود الاستقرار والتنمية التي تستهدف دول المنبع التي تصدّر العمالة».

- العابد يبحث مع سفراء أجانب توفيق أوضاع العمالة الوافدة
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وأضاف البيان أن الوزارة تسعى إلى «تأسيس قاعدة بيانات ومعلومات تضمن وضع خطة عمل لتعزيز التعاون المشترك لدول الساحل والصحراء وترسي سبل السلام والأمن في المنطقة، بما سيؤثر بشكل إيجابي على دول حوض المتوسط».

وأشارت الوزارة إلى رفض حكومة الوحدة الوطنية الموقتة توطين أي وافد بالبلاد، وهو ما أكد عليه وزير الداخلية المكلف في الحكومة ذاتها عماد الطرابلسي الخميس الماضي، إذ شدد على ضرورة إبعاد المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم. 

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