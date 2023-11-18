الأداء الأسبوعي للعملات الدولية والعربية مقابل الدينار (11 - 16 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية والعربية مقابل الدينار في السوقين الموازية والرسمية خلال الفترة من 11 إلى 16 نوفمبر 2023.

ففي السوق الموازية، ارتفع سعر الدينار إلى 5.85 دينار مقابل 5.68 دينار السبت، حسب متداولين وصفحات في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». كما ارتفع سعر اليورو أيضا إلى 6.25 دينار مقابل 5.98 دينار السبت، بينما قفز سعر الجنيه الإسترليني إلى 7.10 دينار من 6.75 دينار السبت. بينما استقر سعر صرف الليرة التركية عند 0.20 دينار، وارتفع الدينار التونسي إلى 1.84 دينار مقابل 1.76 دينار.

أسعار العملات مقابل الدينار في السوق الرسمية

في السوق الرسمية، تراجع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.83 دينار الخميس مقابل 4.87 دينار الأحد الماضي، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وزاد سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.03 دينار مقابل 5.96 دينار الخميس، وكذلك سعر اليورو إلى 5.25 دينار مقابل 5.20 دينار.

وبالنسبة للعملات العربية، صعد متوسط سعر صرف الريال السعودي إلى 1.29 دينار مقابل 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي إلى 1.32 مقابل 1.31 دينار، بينما انخفض سعر الدينار التونسي إلى 1.54 دينار من 1.55 دينار.