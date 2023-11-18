نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 18 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية إلى بحرية نشطة مساء اليوم على ساحل مصراتة وراس لانوف، ونشطة إلى قوية مساء اليوم وغدا على باقي الساحل الشرقي، وتصل سرعتها إلى ما بين 25 و30 عقدة، مع ارتفاع للموج يصل إلى 4.5 مترعلى أقصى الساحل الشرقي.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة.

• السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر من حين لآخر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة غدا على ساحل سرت.

• الرياح شمالية غربية إلى بحرية، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و20 عقدة، وتصل مساء غد إلى 25 عقدة علي ساحل مصراتة وسرت.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.75 متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين 22 و24 درجة مئوية.