في «اقتصاد بلس» على قناة الوسط: تراجع التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للأسر

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش برنامج «اقتصاد بلس»، المذاع على قناة الوسط (Wtv)، انخفاض التضخم في ليبيا خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري إلى 2.1%، حسبما أعلن مصرف ليبيا المركزي.

وانخفض الرقم القياسي للتضخم إلى 2.1% بعد أن كان 3.15% خلال الربع الأول من العام 2023، بينما بلغ معدل التضخم خلال العام الماضي 4.6%.

وشمل قياس التضخم أسعار المشروبات والملابس والتبغ والسلع الغذائية والنقل وأسعار الفنادق والمطاعم التي ارتفعت بنسبة بسيطة، وذلك في وقت انخفضت فيه القيمة الشرائية للأسر في ظل تذبذب سعر صرف الدولار، وتراجع قيمة الدينار.

متسوق داخل متجر في ليبيا. (لقطة مثبتة من فيديو: برنامج اقتصاد بلس)