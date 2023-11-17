شاهد.. برنامج «فلوسنا» يناقش حجم زيادة الأسعار في حال تقرر استبدال الدعم

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت الحلقة الجديدة من برنامج «فلوسنا»، المذاعة على قناة «الوسط» (Wtv)، مساء أمس الخميس، حجم الزيادة المرتقبة في الأسعار في حال قررت الحكومة المضي في استبدال الدعم، ومدى قدرة السوق الليبية على استعادة توازنها بعامل المنافسة.

واستضافت الحلقة رجل الأعمال حسني بي، والمحاضر بكلية الاقتصاد بجامعة مصراتة عبدالحميد الفضيل، اللذين استعرضا مزايا وعيوب الدعم.

لمشاهدة قناة «الوسط» (Wtv):

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

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