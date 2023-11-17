العابد يدعو إلى تأسيس نقابة لعمال شركة الحديد والصلب في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

دعا وزير العمل والتأهيل في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» علي العابد الرضا إلى تأسيس نقابة للعاملين في مصانع الشركة الليبية للحديد والصلب بمدينة مصراتة، مشددا على ضرورة تفعيل مكتب استخدام الشركة لضبط حالات ازدواج الوظيفة بين العاملين.

جاء ذلك خلال زيارته مجمع المصانع أمس الخميس، حيث كان في استقباله رئيس مجلس إدارة الشركة وعدد من مدراء الإدارات بالمجمع، حسب بيان وزارة العمل على صفحتها في موقع «فيسبوك».

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واطلع على إجراءات تنفيذ توصيات الوزارة بشأن تعليمات وضوابط الصحة والسلامة المهنية، مؤكدا أهمية التقيد بها لسلامة العاملين وتوفير الرعاية لهم.

تسجيل العاملين الوطنيين وعقودهم بالشركة

وأشار العابد إلى أهمية متابعة تسجيل العاملين الوطنيين وعقودهم، إضافة إلى متابعة إجراءات الشركات الوطنية والأجنبية المساندة للشركة، بالتنسيق مع مكتب العمل بمصراتة ومتابعة أوضاع العمالة الأجنبية.

كما طالب الوزير بتدريب الكوادر الوطنية في التخصصات الفنية الدقيقة؛ لكي تحلّ محل العمالة الأجنبية، استنادا على الاتفاقية الموقعة مع الشركة في ديسمبر العام 2021.