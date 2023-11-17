ضبط مصنع للخمور في الواحات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن الواحات - جالو اليوم الجمعة ضبط مصنع خمور داخل مزرعة خاصة لأحد المواطنين.

وتلقت المديرية معلومات حول نشاط المتهم، ثم جرى مداهمة المزرعة بعد أخذ إذن النيابة العامة، وعثر بداخلها على المعدات المستخدمة في صناعة الخمور المحلية، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع «فيسبوك».

ضبط خمور ومواد مخدرة في المزرعة

وضبطت قوات الأمن مخدر «الحشيش» داخل غرفة في المزرعة، إضافة إلى ثلاث قنينات خمر مجهزة للبيع وبراميل معبأة بالخمر ومبلغ مالي وعدد من الصكوك المالية وبندقية صيد.

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ونقل المتهم إلى قسم البحث الجنائي في المديرية حيث اعترف بما نسب إليه وتبين أنه مطلوب للنيابة على ذمة قضايا، ليحال إليها من حيث الاختصاص.