افتتاح مكتب الشؤون القنصلية في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب افتتاح مكتب الشؤون القنصلية والمراسم في مدينة طبرق وضواحيها.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة مهمة في تاريخ الوزارة وطبرق التي تعد ثاني أكبر مدن المنطقة الشرقية بعد بنغازي، سواء من حيث المساحة الجغرافية أو عدد السكان، وبالتالي ستمكن من تقريب الخدمات القنصلية للطلبة والشركات خاصة شهادات المنشأ والولادة والوفاة، وغيرها من الإجراءات والتصديقات والخدمات القنصلية لليبيين والأجانب، حسب بيان على صفحتها في موقع «فيسبوك» أمس الخميس.

حضر الافتتاح الرسمي وزير الخارجية عبدالهادي الحويج وعضو مجلس النواب عن مدينة طبرق النائب صالح هاشم، وعميد البلدية السيد فرج بو الخطابية، ومديرو الإدارات بوزارة الخارجية، والحكماء والأعيان، والمسؤولون بالمدينة، والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من المواطنين بالإضافة إلى مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية.