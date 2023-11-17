«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 2.25 متر على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا يتجاوز ارتفاع الموج إلى 2.25 متر على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الجمعة، أن الرؤية ستكون متوسطة غدا على الساحل من الخليج إلى طبرق.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطارخفيفة ومتفرقة غدا على الساحل سرت.

• الرياح شمالية غربية وتكون جنوبية غربية صباح اليوم على الساحل من زوارة إلى طرابلس سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة تصل مساء الغد إلى 25 عقدة على معظم الساحل.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.25 متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.