حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 17 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار طقس اليوم الجمعة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تأثر معظم مناطق الشمال غدا بتقلبات جوية مصحوبة برياح شمالية باردة نشطة السرعة مع تكاثر للسحب وسقوط أمطار متفرقة خاصة الشمال الشرقي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر غدا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على المناطق الساحلية والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون نشطة إلى قوية السرعة غدا على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 25 و28 درجة مئوية وتسجل انخفاضا غدا على معظم المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، مع سقوط أمطار متفرقة وتكون الفرصة أفضل غدا لسقوط أمطار جيدة خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة وتكون نشطة إلى قوية السرعة غدا خاصة على الساحل ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و27 درجة مئوية وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية.