حكومة الدبيبة توقع مذكرة تفاهم مع برنامج الغذاء العالمي

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» مع برنامج الغذاء العالمي مذكرة تفاهم «تعزيز التعاون لتنمية القدرة على الصمود والتكيف عبر النظم الغذائية الوطنية».

جاء ذلك خلال اجتماع نائب رئيس الحكومة وزير الزراعة والثروة الحيوانية حسين القطراني مع ممثلة البرنامج لدى ليبيا ميساء الغرباوي، والوفد المرافق لها أمس الخميس، حسب بيان وزارة الزراعة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

تنمية المناطق ذات الدخل المحدود

وقالت الوزارة إن الاتفاقية تهدف إلى تنمية المناطق ذات الدخل المحدود ورفع مستوى معيشة المواطنين فيها، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي التي يحتاجها المزارعون والمربون في تلك المناطق.

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وتسعى الاتفاقية إلى حل المشاكل والصعوبات التي تواجه المزارعين وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة والأمن الغذائي وفق التغيرات المناخية والتكيف معها، وفق البيان.