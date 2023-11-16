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بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 نوفمبر 2023, 11:29 مساء
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية
حفل تخرج في إحدى كليات جامعة طرابلس (أرشيفية: الإنترنت)
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أدرج تصنيف جديد لمؤسسة «تايمز هاير إديوكيشن» البريطانية جامعتي بنغازي وطرابلس ضمن قائمة تضم أفضل الجامعات العربية لعام 2023، لكن جاءتا في ذيل الترتيب.

وتأثرت الجامعتان الليبيتان بحالة الفوضى، وعدم الاستقرار في البلاد، التي أنتجتها الصراعات السياسية والعسكرية خلال السنوات العشر الأخيرة.

وحضرت الجامعتان في التصنيف العام الذي يتضمن 161 مركزًا، وهو آخر ترتيب، حيث تضمن تصنيف أفضل 100 جامعة عربية، وحلت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بالسعودية في المرتبة الأولى، تلتها جامعة خليفة في الإمارات العربية المتحدة.

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6 جامعات تونسية ضمن الأفضل مغاربيًا
مغاربيًا جاءت في الترتيب 6 جامعات تونسية وهي جامعة تونس المنار التي حلت في المرتبة 25 عربيا، ثم جامعة صفاقس التي جاءت في المرتبة 39، وجامعة تونس في المركز 61، وجامعة المنستير التي حلت في المرتبة 71، وجامعة سوسة في المرتبة 71 أيضًا وجامعة قرطاج في الترتيب 91.

في المقابل، تضمن تصنيف 100 أفضل جامعة عربية 5 جامعات مغربية تصدرتها جامعة محمد الخامس بالرباط التي جاءت في المرتبة 43 عربيا والثالثة مغاربيا، والقاضي عياض بمراكش في الترتيب 61، وجامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس في المرتبة 71، وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة في المرتبة 91.

ودخلت جامعة جزائرية واحدة ضمن المراتب الـ100 الأولى في التصنيف، وهي جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بالجزائر العاصمة التي حلت بالمركز 91.

للإشارة يعتمد التصنيف على أربعة معايير أساسية، هي بيئة التعليم والبحث العلمي ونقل المعرفة والانفتاح الدولي.

أزمة التعليم العالي في ليبيا
ويتزامن هذا التصنيف مع أزمة اعتصام أعضاء هيئة التعليم العالي في ليبيا، للمطالبة بصرف العبء الدراسي الإضافي وتعديل مرتبات المعيدين دون حرمانهم من حقوقهم في الإيفاد، وتنظيم ملف الإيفاد للخارج.

جامعتا طرابلس وبنغازي في تصنيف جديد لمؤسسة «تايمز هاير إديوكيشن» البريطانية بشأن أفضل الجامعات العربية (موقع المؤسسة الإلكتروني)
جامعتا طرابلس وبنغازي في تصنيف جديد لمؤسسة «تايمز هاير إديوكيشن» البريطانية بشأن أفضل الجامعات العربية (موقع المؤسسة الإلكتروني)
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