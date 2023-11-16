داخل العدد 417: في انتظار «مبادرة باتيلي».. وتجريم التطبيع

القاهرة - بوابة الوسط

صدر اليوم الخميس العدد 417 من جريدة «الوسط»، ويحمل في صدر الصفحة الأولى تقريرًا مجمعًا يرصد آخر مستجدات الأزمة في ليبيا. التقرير حمل عنوانًا يقول «تداعيات الحرب على غزة تقلص الاهتمام المحلي والدولي بتجديد مهمته.. باتيلي يدشن ولايته الثانية بمبادرة جديدة».

ويرصد التقرير تفسير بعض المتابعين للمعلومات المسربة بشأن قرب الإعلان عن مبادرة أممية جديدة لحل الأزمة الليبية. وهل هي محاولة من المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لإحداث اختراق يكسر حالة الجمود بعد التجديد له على رأس البعثة للعام الثاني بعد فشله في إحداث أي تقدم خلال سنة فائتة؟

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في الصفحة الثالثة نقرأ موضوعًا عن أبرز الحركات التشادية التي غادرت معسكراتها جنوب ليبيا، وجاء بعنوان «فاكت التشادية المتمردة تصل مثلث السلفادور».

زيارة مرتقبة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى ليبيا

وعلى رأس الصفحة الرابعة نطالع موضوعًا عن التقرير 26 لمدعي المحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن، وعنوانه «تركيز على ضمان عدم الإفلات من العقاب بالمحاكمات التكميلية.. زيارة مرتقبة لكريم خان إلى ليبيا .. واجتماع استراتيچي ديسمبر المقبل».

وفي الصفحة ذاتها نقرأ موضوعًا بعنوان «أضاف مواد جديدة إلى القانون 62 لسنة 1957.. مجلس النواب «يجرِّم» التعامل مع الكيان الصهيوني».

متى يجري طرد القوات الأجنبية من ليبيا؟

ويتصدر الصفحة الخامسة موضوع بعنوان «متى يجري طرد القوات الأجنبية من ليبيا؟ ملف المقاتلين الأجانب خارج دائرة الاهتمام المحلي والدولي».

أيضًا نقرأ موضوعًا بعنوان «خبراء أمميون يوثقون ارتفاع مخزونات الذخيرة.. رصد تدفق أسلحة جديدة من ليبيا إلى مالي».

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تواصل العدوان الصهيوني ..وقمة «بايدن ـ جين بينغ»

ومن الشأن المحلي إلى العربي والدولي ونطالع في الصفحة السادسة موضوعات منها تقرير يرصد نتائج القمة الأميريكية الصينية، وجاء بعنوان «أعادا إطلاق الحوار بين واشنطن وبكين.. الخلافات تخرج إلى العلن بعد «قمة بايدن ـ جين بينغ».

وفي صدر الصفحة السابعة نطالع متابعات تفصيلية لتطورات العدوان الصهيوني الوحشي على غزة.

وجاء التقرير الرئيسي بعنوان «الاحتلال ينتقم من المرضى بقصف مستشفى الشفاء.. وسط أكاذيب مفضوحة» رغم التهديدات.. قطاع النفط يكافح للوصول إلى مليوني برميل

وإلى الاقتصاد ونطالع في الصفحة الثامنة تقريرًا بعنوان «قطاع النفط يكافح للوصول إلى مليوني برميل.. والتهديدات الأمنية أكبر عائق».

ويتصدر الصفحة التاسعة موضوع بعنوان «ارتفاع الدين العام المحلي يفجر تراشقًا جديدًا بين الحكومتين».

ومن الاقتصاد إلى صفحة الثقافة ونطالع فيها موضوعًا رئيسيًا بعنوان «كاريكاتير ومسرح وموسيقى.. تظاهرة ترسم ملحمة نضال غزة».

وفي صفحة الفن نقرأ موضوعات منها تقرير يتصل بدعم السردية الفلسطينية وجاء بعنوان «التغريبة الفلسطينية على شاشة الوسط Wtv».

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5 تحديات تنتظر ميتشو في تصفيات المونديال

وإلى الرياضة ونطالع في الصفحة الرابعة عشرة موضوعًا بعنوان «أندية ترفض الراحة خلال توقف الدوري الممتاز 49».

ويتصدر الصفحة الخامسة عشرة موضوع عنوانه «5 تحديات تنتظر ميتشو مع الفرسان أمام إسواتيني والكاميرون».