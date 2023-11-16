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شاهد.. ما هي معوقات استبدال الدعم في ليبيا؟

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 نوفمبر 2023, 09:54 مساء
شاهد.. ما هي معوقات استبدال الدعم في ليبيا؟
برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv)، الإثنين الماضي 14 نوفمبر 2023
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في الوقت الذي تفكر الحكومة في استبدال دعم الوقود بآخر نقدي، يثير خبراء تساؤلات حول المعوقات التي تواجه هذه الخطوة، ولماذا لا تستطيع الحكومة تنفيذه؟ وهو ما أرجعه المحاضر بكلية الاقتصاد في جامعة مصراتة عبدالحميد الفضيل إلى غياب الخطة والرؤية المتكاملة بشأن استبدال الدعم.

عبدالحميد الفضيل: غياب الرؤية الحكومية بشأن استبدال الدعم
يقول عبدالفضيل في مداخلة مع برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv) مساء الإثنين الماضي، إن الحكومة لا تمتلك برنامجًا أو رؤية متكاملة لرفع الدعم بشكل كلي مع وجود البدائل، مشيرًا إلى تقرير للبنك الدولي تحدث عن تجربة 28 دولة في سياسة رفع الدعم، كلها وضعت برامج واضحة لهذه الخطوة.

نقطة أخرى تحدث عنها الفضيل تتعلق بما ورد في تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة عن مشكلة تهريب الوقود، والذي يحدث قبل أن تفرغ الناقلات حمولتها وبالتالي قبل توزيعها، متسائلًا: هل لدى الحكومة القدرة على السيطرة الأمنية على الموانئ التي ذكرها تقرير لجنة الخبراء؟ وهو ما أدى إلى ارتفاع فاتورة الواردات من 3 مليارات دولار عام 2018 إلى 8 مليارات، لذلك يعد أن استبدال الدعم من شأنه أن يحل مشكلة التهريب بشكل جزئي وضئيل.

ثالث المعوقات، كما يراها المحاضر بكلية الاقتصاد في جامعة مصراتة، أن جميع الدول التي رفعت الدعم تشهد استقرارًا سياسيًا في ظل وجود حكومة واحدة، بالإضافة إلى حسن اختيار التوقيت الذي تنخفض فيه أسعار الوقود، وبالتالي يكون تأثيره محدودا على المواطنين.

- شاهد: برنامج «فلوسنا» يفتح ملف استبدال الدعم.. بين الحقيقة والمخاوف
- تحقيق استقصائي دولي: ليبيا تخسر 750 مليون دولار سنويًا بسبب تهريب الوقود
- الدبيبة: لا قضاء على تهريب الوقود إلا برفع الدعم

حسني بي: الهدف يسبق الخطة
لكن رجل الأعمال حسني بي، يرى أن الهدف يسبق الخطة ويعتقد أن الهدف الرئيسي من استبدال الدعم وليس إلغاءه هو الحد من التهريب والترشيد في الاستهلاك، لافتا إلى أن حق المواطن الحقيقي بجميع مكونات الدعم يصل اليوم إلى 800 دينار للفرد الواحد شهريًا.

يدلل حسني بي على رأيه بأن المواطنين حاليًا يفضلون استعمال السيارات الخاصة بدلًا عن المواصلات العامة، قائلًا: «المواطن يدفع 30 قرشا كقيمة وقود سياراته لقطع مسافة 10 كيلومترات أفضل من دفع 2.5 دينار في المواصلات العامة، بينما في حال حصل على 8 دنانير كقيمة الدعم المقدم له فسيضطر إلى استقلال المواصلة العامة لتوفير الفارق». ويقول رجل الأعمال إن تلك الخطوة من شأنها تدشين شبكة مواصلات من خلال القطاع الخاص، عندما يزيد الطلب على المواصلات العامة.

في تقريره السنوي 2022، طرح ديوان المحاسبة رؤيته بشأن معالجة مشكلة الإهدار في دعم المحروقات، معتبرًا أن الحل المستدام لا يخرج عن خيارين إما استبدال الدعم العيني بآخر نقدي، أو تنظيم عمليات توزيع المحروقات.

والخميس الماضي، رأى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة القضاء على ظاهرة تهريب الوقود لن يحدث إلا برفع الدعم عن المحروقات، مقترحا استبداله بالدعم النقدي للمواطنين.

ليبيا تخسر 750 مليون دولار سنويًا بسبب تهريب الوقود
ومطلع الأسبوع الجاري، كشف تحقيق استقصائي أجرته منظمة «ذا سنتري» المعنية بالتحقيقات الاستقصائية أن ليبيا تتكبد ما لا يقل عن 750 مليون دولار سنويا لعدة سنوات نتيجة أنشطة تهريب الوقود غير الشرعية.

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