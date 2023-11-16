  • Alwasat News
Atwasat

ليبيا تستعد لجولة تراخيص جديدة في قمة الطاقة بطرابلس 2024

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 نوفمبر 2023, 09:01 مساء
ليبيا تستعد لجولة تراخيص جديدة في قمة الطاقة بطرابلس 2024
منشآت حقل الشرارة النفطي. (أرشيفية: رويترز)
alwasat radio

تستعد المؤسسة الوطنية للنفط لجولة تراخيص جديدة عام 2024 تشمل حقولًا في أحواض سرت ومرزق وغدامس، ومن المقرر أن تكون الأولى في ليبيا منذ ما يقرب من عقدين.

وتشير خطط جولة العطاءات التي أعلنها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة خلال فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي في هيوستن مارس الماضي إلى التزام ليبيا بتشجيع الاستثمارات الجديدة ودعم نمو قطاع الطاقة.

وبناءً على ذلك، ستتطلع مؤسسة النفط وأصحاب المصلحة الليبيون إلى مقابلة المستثمرين المهتمين في قمة الطاقة والاقتصاد الليبية التي ستعقد في طرابلس يومي 13 و14 يناير 2024، في محاولة لعرض فرص الاستثمار والشراكة، وفق ما نقلت مؤسسة «إنيرجي كابيتال آند باور» الدولية الخميس.

وتهدف ليبيا إلى إنتاج مليوني برميل من النفط يوميًا خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وهو ما تأمل تحقيقه من خلال جذب استثمارات واكتشافات جديدة. وحتى الشهر الماضي بلغ إنتاج البلاد من النفط الخام ما يقرب من 1.2 مليون برميل يوميا.

دعوة القطاع الخاص الليبي لتطوير الحقول الهامشية
وكجزء من الجولة، وافقت المؤسسة الوطنية للنفط على قرار في أغسطس الماضي بدعوة القطاع الخاص الليبي لتقديم عطاءات لتطوير الحقول الهامشية، والتي ستشمل عقود الخدمة وعقود تقاسم الإنتاج.

- إنتاج النفط الليبي يسجل مليونًا و216 ألف برميل
- زيادة بين 44.5% و57% في أسعار خامات النفط الليبية خلال 2022

وتشير الحقول الهامشية إلى الاكتشافات التي لم يجر تطويرها بسبب وجود احتياطيات صغيرة أو عدم جدواها الاقتصادية أو عدم وجود بنية تحتية كافية تربط الحقول بالسوق. ونتيجة لذلك، فهي تمثل فرصة جذابة لشركات التنقيب والشراكات المحلية، حيث توفر تكاليف أقل وتقلل من الحواجز أمام الدخول، فضلًا عن دعم جهود ليبيا لزيادة إنتاج النفط من خلال تطوير الإمكانات غير المستغلة. وشددت المؤسسة الوطنية للنفط على ضرورة تطبيق معايير عالية من الشفافية عند إطلاق الجولة وتلقي العروض وتقييمها.

وتعد مشاركة شركات التنقيب والإنتاج للاستحواذ على الحقول الهامشية وتعزيز فرص الاستكشاف الجديدة من المعالم المهمة، حيث تهيمن شركات النفط العالمية على قطاع التنقيب والإنتاج في ليبيا حتى الآن.

وفي جولة العطاءات السابقة، والتي عقدت عام 2007 وكانت بمثابة الجولة الأولى على الإطلاق التي استهدفت المساحات التي تركز على الغاز، جرى طرح مناقصة لـ12 منطقة، وتأهيل 35 عرضًا مسبقًا للتشغيل. ومُنحت أربعة تراخيص في وقت لاحق، بما في ذلك منطقتان لشركة «شل» في حوض سرت، وثلاث كتل لكل من «سوناطراك» و«غازبروم» في حوض غدامس، ومنطقتان لشركة بولندية في حوض مرزق.

جولة تراخيص محورية في عام 2024
وحسب «إنيرجي كابيتال آند باور» يمكن أن تكون جولة التراخيص المقبلة لعام 2024 محورية ليس فقط في تحفيز أنشطة التنقيب والإنتاج الجديدة، ولكن أيضًا في تغيير نسيج مشهد التنقيب والإنتاج في ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية

بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية
شاهد.. «في التسعين» المنتخب الوطني يستهل مشواره في تصفيات المونديال بمواجهة إيسواتيني

شاهد.. «في التسعين» المنتخب الوطني يستهل مشواره في تصفيات المونديال بمواجهة ...
قمة الرياض... قراءة في البيان الختامي

قمة الرياض... قراءة في البيان الختامي
جيش الاحتلال يعلن مقتل 50 جنديا منذ انطلاق عدوانه البري في غزة

جيش الاحتلال يعلن مقتل 50 جنديا منذ انطلاق عدوانه البري في غزة
واشنطن.. تظاهرات خارج مقر الحزب الديمقراطي تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

واشنطن.. تظاهرات خارج مقر الحزب الديمقراطي تطالب بوقف إطلاق النار في غزة
«الأغذية العالمي» يحذر من خطر المجاعة في غزة: المساعدات تكفي 10% من الاحتياجات

«الأغذية العالمي» يحذر من خطر المجاعة في غزة: المساعدات تكفي 10% من الاحتياجات
جوزيبي كونتي يدعو الحكومة الإيطالية إلى تعليق مبيعات الأسلحة لـ«إسرائيل»

جوزيبي كونتي يدعو الحكومة الإيطالية إلى تعليق مبيعات الأسلحة لـ«إسرائيل»
المنتخب الوطني لكرة اليد مع المغرب والجزائر والغابون في كأس أمم أفريقيا

المنتخب الوطني لكرة اليد مع المغرب والجزائر والغابون في كأس أمم أفريقيا
بعد اعتيادهما رؤية إسرائيل كـ«ديزني لاند يهودية».. مخرجان أميركيان يرويان قصة مختلفة

بعد اعتيادهما رؤية إسرائيل كـ«ديزني لاند يهودية».. مخرجان أميركيان يرويان قصة ...
إيقاف عداءة لاستخدامها سيارة خلال ماراثون

إيقاف عداءة لاستخدامها سيارة خلال ماراثون
الصحة الفلسطينية تكذب الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود أسلحة في مستشفى الشفاء

الصحة الفلسطينية تكذب الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود أسلحة في مستشفى الشفاء
الأرجنتين والبرازيل في اختبار صعب أمام أوروغواي وكولومبيا بتصفيات مونديال 2026

الأرجنتين والبرازيل في اختبار صعب أمام أوروغواي وكولومبيا بتصفيات مونديال 2026
«غارديان» تكشف مخالفات خطيرة لأبراموفيتش وتشيلسي مهدد بدفع الثمن

«غارديان» تكشف مخالفات خطيرة لأبراموفيتش وتشيلسي مهدد بدفع الثمن
الأردن يريد حجز مكانة في سوق صناعة الألعاب الإلكترونية العالمية

الأردن يريد حجز مكانة في سوق صناعة الألعاب الإلكترونية العالمية
وميض ضوء كوني قوي جداً أثّر على الغلاف الجوي للأرض بطريقة غير مسبوقة

وميض ضوء كوني قوي جداً أثّر على الغلاف الجوي للأرض بطريقة غير مسبوقة
المنتخب الوطني للشباب يتعادل مع نظيره المصري بهدف لمثله بدورة اتحاد شمال أفريقيا (فيديو)

المنتخب الوطني للشباب يتعادل مع نظيره المصري بهدف لمثله بدورة اتحاد شمال أفريقيا...
«في التسعين»: لماذا اختار منتخب السودان اللعب في ليبيا رغم عروض المغرب وتونس؟

«في التسعين»: لماذا اختار منتخب السودان اللعب في ليبيا رغم عروض المغرب وتونس؟
«تحقيقات»: عقد من العجز

«تحقيقات»: عقد من العجز
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد.. برنامج «فلوسنا» يفتح ملف أزمة التعليم الجامعي في ليبيا
شاهد.. برنامج «فلوسنا» يفتح ملف أزمة التعليم الجامعي في ليبيا
المؤسسة الوطنية للنفط تعلن تصدير أول شحنة من خام إيراون
المؤسسة الوطنية للنفط تعلن تصدير أول شحنة من خام إيراون
حبس عميد بلدية سلوق احتياطيًا بتهمة اختلاس 929 ألف دينار
حبس عميد بلدية سلوق احتياطيًا بتهمة اختلاس 929 ألف دينار
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة ...
إسبانيا تفتتح مركزا جديدا للتأشيرات في طرابلس
إسبانيا تفتتح مركزا جديدا للتأشيرات في طرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة دخول ليبيا
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة ......
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين بسبب 36 ألف دينار
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين ......
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)...
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح السبت
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح ......
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية...
المزيد
مجلس الدولة يبرز الجانب الاقتصادي من زيارة تكالة إلى واشنطن
مجلس الدولة يبرز الجانب الاقتصادي من زيارة تكالة إلى واشنطن...
الطرابلسي: الهجرة غير الشرعية أكهلت ميزانيات الوزارة وراكمت الديون
الطرابلسي: الهجرة غير الشرعية أكهلت ميزانيات الوزارة وراكمت ......
«الاقتصاد»: إطلاق جائزة أفضل منتج محلي مطلع العام المقبل
«الاقتصاد»: إطلاق جائزة أفضل منتج محلي مطلع العام المقبل...
إسبانيا تفتتح مركزا جديدا للتأشيرات في طرابلس
إسبانيا تفتتح مركزا جديدا للتأشيرات في طرابلس...
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 ......
المزيد