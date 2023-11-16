حالة الطقس في ليبيا (الخميس 16 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الطقس دون تغير اليوم الخميس وغدا على معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تسجيل تراجع في درجات الحرارة بدءا من يوم السبت المقبل على مناطق الشمال، مع رياح نشطة وفرصة لسقوط أمطار خاصة على الجبل الأخضر.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر السبت مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية، ومن المتوقع ظهور ضباب آخر الليلة وصباح الغد على بعض المناطق، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون نشطة السبت على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 22 و26 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة يوم السبت خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر، ومن المتوقع ظهور ضباب آخر الليلة وصباح الغد على مناطق متفرقة، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة وتكون نشطة يوم السبت على بنغازي والجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و27 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية.