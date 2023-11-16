«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.75 متر على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا يتجاوز ارتفاع الموج 1.75 متر على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن الرؤية جيدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب أحيانا.

• الرياح شمالية غربية وتكون متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية على ساحل زوارة سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.