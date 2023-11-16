السوق الرسمية: ارتفاع الإسترليني أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر العملة البريطانية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.03 دينار مقابل ستة دنانير أمس، وفق أسعار الصرف التي أعلنها المصرف المركزي.

واستقر متوسط سعر صرف الدولار عند 4.83 دينار، وسعر اليورو عند 5.25 دينار.

أسعار العملات العربية

وبالنسبة للعملات العربية، صعد متوسط سعر صرف الريال السعودي إلى 1.29 دينار مقابل 1.28 دينار أمس، وثبت الدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، وسعر الدينار التونسي عند 1.55 دينار.

وتراجع سعر الليرة التركية إلى 0.16 دينار مقابل 0.17 دينار أمس، بينما لم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني الذي سجل 0.66 دينار.