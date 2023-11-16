إيداع رواتب أكتوبر لموظفي سرت في المصارف التجارية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أعلنت مراقبة الخدمات المالية بسرت، اليوم الأربعاء، استكمال إيداع حوافظ رواتب موظفي القطاعات الحكومية في المصارف التجارية.

وقال مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمراقبة، صالح صالحين، إن المراقبة سلَّمت كل حوافظ رواتب أكتوبر لجميع موظفي القطاعات الذين يتقاضون رواتبهم من الخدمات المالية في سرت.

- تسليم أذونات صرف مرتبات شهر أكتوبر إلى مصرف ليبيا المركزي

وفي الثاني من نوفمبر الجاري، أعلنت وزارة المالية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» تسليم أذونات صرف رواتب أكتوبر لموظفي الجهات العامة الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية في مصرف ليبيا المركزي.