افتتاح مقر جديد لجهاز مكافحة المخدرات في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح المحامي العام بنطاق محكمة استئناف بنغازي، المستشار آدم الكيلاني العريبي، اليوم الأربعاء، المقر الجديد لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المدينة، بحضور رئيس الجهاز اللواء عادل عبدالعزيز.

حضر الافتتاح أيضا مدير مديرية أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ، ومعاون الشؤون الأمنية بجهاز مكافحة المخدرات العميد عبدالواحد الدينالي، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بالجهاز العميد رجب الطيرة، ومدير مكتب تحريات رئيس الجهاز العقيد أشرف الفايدي.

وأجرى المحامي العام ورئيس الجهاز ومدير الأمن جولة في الأقسام الإدارية وغرف المعلومات والرصد وأقسام متابعة الضبطيات وأماكن احتجاز المخالفين، لإلقاء الضوء على إمكانات الجهاز من آليات ومعدات وعدد الأفراد، بحسب بيان نشرته صفحة مكتب الإعلام بوزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب على «فيسبوك».

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وخلال الجولة، استمع المحامي العام للصعوبات التي تواجه عمل الجهاز في ضبط المطلوبين في قضايا مختلفة، وتتبعهم عبر المدن والمناطق، وكذلك نواقص المعدات الخاصة بمعامل التحاليل والكشف السريع عن المخدرات.

وأكد المحامي العام أهمية عمل جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في القضاء على آفة المخدرات، مشيرا إلى دوره في الإرشاد النفسي، وتوعية المجتمع بمخاطر المخدرات.

جانب من افتتاح مقر جديد لجهاز مكافحة المخدرات في بنغازي، الأربعاء 15 نوفمبر 2023 (وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب)

جانب من افتتاح مقر جديد لجهاز مكافحة المخدرات في بنغازي، الأربعاء 15 نوفمبر 2023 (وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب)

جانب من افتتاح مقر جديد لجهاز مكافحة المخدرات في بنغازي، الأربعاء 15 نوفمبر 2023 (وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب)

جانب من افتتاح مقر جديد لجهاز مكافحة المخدرات في بنغازي، الأربعاء 15 نوفمبر 2023 (وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب)

جانب من افتتاح مقر جديد لجهاز مكافحة المخدرات في بنغازي، الأربعاء 15 نوفمبر 2023 (وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب)

جانب من افتتاح مقر جديد لجهاز مكافحة المخدرات في بنغازي، الأربعاء 15 نوفمبر 2023 (وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب)