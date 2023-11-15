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أحزاب ومنظمات ليبية تنتقد أداء البعثة الأممية وتطالب بتشكيل حكومة جديدة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 نوفمبر 2023, 11:27 مساء
أحزاب ومنظمات ليبية تنتقد أداء البعثة الأممية وتطالب بتشكيل حكومة جديدة
جانب من وقفة احتجاجية أمام مقر البعثة الأممية في جنزور، الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 (الإنترنت)
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طالب 67 حزبا سياسيا ليبيا وأربع منظمات من المجتمع المدني بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدعم تشكيل حكومة جديدة موحدة، لتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات وفق التشريعات المتوافق عليها.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية، أقيمت مساء أمس الثلاثاء، أمام مقر البعثة الأممية في جنزور، ركزت على أداء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي اعتبروها تفتقد الزخم والتأثير على الرغم من محاولاتها «المتواضعة» لإيجاد مخرج للانسداد السياسي بليبيا، وذلك بعد تمديد عملها في 30 أكتوبر المنقضي.

أحزاب سياسية تحذر من عواقب وخيمة جراء أداء البعثة
ورأت الأحزاب والمنظمات المشاركة في الوقفة الاحتجاجية أن أداء البعثة «يُنذر في ظل التطورات الأخيرة بعواقب وخيمة» في حالة استمرارها بدرجة الانسداد نفسها السائدة حاليا.

وأبدت الأحزاب تخوفها من أن تتحول البعثة من أداة محايدة لدعم الشعب الليبي إلى «أداة لخدمة مصالح المتمسكين بالبقاء في السلطة فترة أطول ما لم تعد البعثة ترتيب أولوياتها بشكل عاجل، وترفع من مستوى أدائها، لإنجاز مهامها، مستخدمة في ذلك كل الوسائل المتاحة للضغط على الأطراف التي تعرقل تحقيق إرادة الشعب الليبي في الانتقال لمرحلة الاستقرار السياسي عبر انتخابات رئاسية ونيابية حرة ونزيهة وشفافة».

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وشددت على أن الليبيين «سئموا من التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي، خاصة التي تتعارض مصالحها الذاتية مع المصالح الوطنية الليبية، مما أسهم في الإضرار بمصالح ومقدرات الشعب الليبي، وأهدر بشكل فاضح سيادة الدولة، وأثر بشكل سلبي على استقرار ليبيا».

وطالبت الأحزاب السياسية المشاركة في الوقفة الاحتجاجية بـ«العمل الجاد من بعثة الأمم المتحدة على حل أسباب الأزمة الليبية، ومراجعة المقاربات التي ثبت فشلها مرات متعددة، واستبدال مقاربات جادة بها تحقق استدامة الاستقرار، وبناء الدولة الحديثة التي ينشدها الليبيون».

أحزاب تطلب توسيع دائرة التشاور السياسي
كما دعت إلى «دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية، وضمان أن تكون حرة ونزيهة وشفافة بالعمل على التهيئة السياسية والأمنية واللوجستية التي تضمن إجراءها وقبول نتائجها»، مشددة على ضرورة توسيع دائرة التشاور السياسي مع الأحزاب السياسية «باعتبارها إحدى المكونات الأساسية في العملية السياسية، وتفادي اقتصارها على أطراف محددة».

وقالت إن الشعب الليبي يتطلع إلى «وقفة حقيقية وحاسمة» من كل الأطراف المحلية والدولية، لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، والوصول لانتخابات رئاسية ونيابية وفق التشريعات التوافقية المعتمدة، مؤكدة التزامها بالعمل الدؤوب بكل الوسائل السياسية الممكنة مع كل الأطراف المحلية والدولية، لتيسير إنجاز الاستحقاقات الانتخابية المطلوبة.

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