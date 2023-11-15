الكوني يبحث مع وفد من زوارة مستجدات الأوضاع بالمنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني خلال لقائه اليوم الأربعاء وفدا من مدينة زوارة آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة الغربية، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وقال المكتب الإعلامي إن وفد زوارة أكد خلال اللقاء الذي حضره رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد «دعمهم للخطوات المتخذة لمكافحة تهريب البشر والوقود لتجفيف منابعها قبل وصولها لمدن الشمال».

- الكوني يبحث مع حكماء وأعيان مرزق إعمار المدينة وعودة النازحين

وأضاف المكتب الإعلامي أن وفد مدينة زوارة استعرض مع الكوني المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات، مشيرا إلى أن الكوني أثنى بدوره على حرص وفد مدينة زوارة على استقرار المنطقة الغربية، وأكد العمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها المدينة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.