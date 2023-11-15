دبلوماسي: الحوار الروسي-الليبي يتطور.. رغم «الانقسام»

القاهرة - بوابة الوسط

قال السفير الروسي لدى ليبيا عيدار أغانين إن الحوار الروسي - الليبي «يتطور ووصل إلى مستوى جيد» في الأشهر الأخيرة. وأشار إلى أنه «منذ خروج ليبيا من المواجهات العسكرية، لا يزال هناك انقسام، ومع ذلك، فإن كل شيء يتقدم الآن على المستوى السياسي، وهذا لا يمنع تطور العلاقات الثنائية».

وذكر السفير الروسي لـ«قناة روسيا 24» التلفزيونية، أن وفدًا برلمانيًا سيزور موسكو بحلول نهاية الشهر الجاري.

ويوم الثلاثاء، أجرى أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف محادثات مع مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف في موسكو.

دفع العملية السياسية الليبية

كما بحث إبراهيم بوشناف خلال لقائه في موسكو بنائب وزير الخارجية الروسي - المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا- ميخائيل بوغدانوف سبل الدفع بالعملية السياسية الليبية وصولًا للانتخابات.

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وكان بوشناف قد بدأ زيارة عمل إلى دولة روسيا الاتحادية تلبية لدعوة السلطات الروسية، كما زار وزارة الاتحاد الروسي للدفاع المدني وحالات الطوارئ والإغاثة في حالات الكوارث التقى خلالها وزير الدولة ونائب الوزير أليكسي سيركو.