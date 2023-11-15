ندوة حول «المجتمع المدني والإعلام» برعاية أممية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا تنظيم ندوة حول «المجتمع المدني ووسائل الإعلام» بمشاركة نشطاء وناشطات معظمهم شباب.

وركزت الندوة التي انعقدت برعاية أممية على سبل تعزيز مهارات المشاركين فيها للتعامل مع أصحاب المصلحة الليبيين والجمهور في المجالات الحساسة المرتبطة بإدارة قطاع الأمن والرقابة المدنية عليه، حسب تغريدة البعثة على صفحتها في موقع «تويتر».

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وأشارت البعثة الأممية إلى أن هذه الفعالية تأتي في إطار ورشات العمل الهادفة لبناء القدرات التي تستضيفها وتيسرها لدعم الليبيين في مختلف المجالات، لافتة إلى تقديم البرنامج من خلال أكاديميين ليبيين وخبراء في مجال الإعلام بالأمم المتحدة.