ارتفاع كبير للدولار واليورو والإسترليني في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار العملات الدولية أمام الدينار بشكل لافت اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وزاد سعر الدولار إلى 5.80 دينار مقابل 5.71 دينار أمس، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

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كما قفز سعر اليورو إلى 6.22 دينار مقابل 5.98 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 7.10 دينار مقابل 6.85 دينار أمس.