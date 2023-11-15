ارتفاع كبير للدولار واليورو والإسترليني في السوق الموازية

ارتفعت أسعار العملات الدولية أمام الدينار بشكل لافت اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.
وزاد سعر الدولار إلى 5.80 دينار مقابل 5.71 دينار أمس، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.
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كما قفز سعر اليورو إلى 6.22 دينار مقابل 5.98 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 7.10 دينار مقابل 6.85 دينار أمس.
سعر الليرة التركية مقابل الدينار الليبي
ولم يطرأ أي تغيير على سعر صرف الليرة التركية التي استقرت عند 0.20 دينار، بينما صعد سعر الدينار التونسي إلى 1.84 دينار مقابل 1.79 دينار أمس، وارتفع سعر كسر الذهب «عيار 18» إلى 266 دينارا من 260 دينارا للغرام أمس.
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