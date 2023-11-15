حماد يؤكد للسايح استعداد حكومته للمساعدة في إجراء الانتخابات وتأمينها

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد جاهزيته للمساعدة في إجراء العملية الانتخابية المرتقبة وتأمينها.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

انتخابات رئاسية وتشريعية

وناقش الطرفان سبل إجراء الانتخابات العامة بشقيها «الرئاسية والتشريعية»، وفق البيان.

وشدد حماد على ضرورة تنظيم هذا الاستحقاق الذي ينتظره 2.5 مليون مواطن ليبي مسجلون في منظومة الاقتراع.

الدبيبة يؤكد للسايح استعداد حكومته لتنفيذ الانتخابات

وفي السادس من نوفمبر الجاري، التقى السايح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة الذي أعرب عن حرص حكومته على تنفيذ الانتخابات المرتقبة في أقرب الآجال، واستعدادها لتقديم المساعدة المطلوبة في سبيل تحقيق ذلك.

- الدبيبة يؤكد للسايح استعداد الحكومة تقديم مساعدة المفوضية لتنفيذ الانتخابات

وجدد الدبيبة خلال اللقاء التأكيد على موقفه بشأن العملية الانتخابية والمتمثل في ضرورة تنظيم هذا الاستحقاق «وفق قوانين عادلة ونزيهة».