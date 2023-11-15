حكومة حماد تتلقى طلبا من وفد الطوارق بتوفير آلات تشغيل مائية

القاهرة - بوابة الوسط

قدم وفد من الطوارق طلبا إلى وزير الموارد المائية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد دومة، يتعلق بالحصول على آلات تشغيلية، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وحسب بيان الوزارة أعرب وفد الطوارق عن أهمية هذا الطلب وتأثيره المباشر على تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العمل في المنطقة. فيما أكد وزير الموارد المائية استعداد الوزارة لدراسة وتقييم الاحتياجات المحددة للوفد، والعمل على تلبيتها في أقرب وقت ممكن.

وزارة الموارد المائية بحكومة حماد: وفد الطوارق «شريك حيوي»

وتقول الوزارة إن « وفد الطوارق يعتبر شريكا حيويا في جهود وزارة الموارد المائية لتحقيق التنمية المستدامة»، إذ «تهدف الآلات التشغيلية المطلوبة إلى تعزيز قدرات تنفيذ وصيانة المشاريع المائية الحيوية، وتأمين توفر المياه النقية وتحسين جودتها لسكان المنطقة».

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يأتي لقاء الوفد مع الوزير بعد بضعة أيام من لقاء وفد من مجلس شيوخ قبائل الطوارق مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة لبحث احتياجات مناطق الجنوب، إذ تطرق اللقاء الذي عقد الخميس الماضي بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي إلى تقديم الخدمات لمناطق الجنوب الليبي، وكذلك مناقشة مسألة الرقم الإداري من الناحية الإنسانية والقانونية.

وزير الموارد المائية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد دومة في لقاء مع وفد الطوارق، 15 نوفمبر 2023. (وزارة الموارد المائية)

وزير الموارد المائية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد دومة في لقاء مع وفد الطوارق، 15 نوفمبر 2023. (وزارة الموارد المائية)