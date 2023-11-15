السوق الرسمية: تراجع الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وتراجع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.83 دينار مقابل 4.87 دينار أمس، وفق أسعار الصرف التي أعلنها المصرف المركزي.

في حين ارتفع سعر اليورو إلى 5.25 دينار مقابل 5.21 دينار أمس، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 6 دنانير مقابل 5.98 دينار أمس.

أسعار العملات العربية

وبالنسبة للعملات العربية، انخفض متوسط سعر صرف الريال السعودي إلى 1.28 دينار مقابل 1.29 دينار أمس، والدرهم الإماراتي إلى 1.31 دينار مقابل 1.32 دينار، بينما زاد سعر الدينار التونسي إلى 1.55 دينار من 1.54 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني اللذين سجلا 0.17 دينار و0.66 دينار على الترتيب.