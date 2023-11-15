العثور على سيارة مسروقة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأربعاء، العثور على سيارة مسروقة ومطلوبة لدى مركز شرطة الأوسط.

وقالت المديرية في بيان إن «أحد التمركزات الأمنية داخل مدينة طرابلس تمكن من ضبط مركبة آلية (هونداي توسان - موديل 2019)».

السيارة مطلوبة لدى مركز شرطة الأوسط

وتبين أن السيارة مسروقة ومطلوبة لدى مركز شرطة الأوسط بعد الاستفسار عنها بغرفة العمليات والسيطرة بمديرية أمن طرابلس، واتُخذت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة.

- العثور على سيارة مطلوبة منذ 11 عاما في زاوية الدهماني

- ضبط سيارة مطلوبة في واقعة خطف بطرابلس

- استرجاع سيارة مواطن سرقها مجهول من أمام منزله في بنغازي

جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان قوة المهام الخاصة بمديرية أمن طرابلس ضبط مركبتين ومقطورة مسروقة ومطلوب تسليمها لمراكز الشرطة.

