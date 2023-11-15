«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المترين.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب أحيانا.

• الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب بينما يكون هادئا على ساحل زوارة.

• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

• الرياح شمالية غربية تكون غربية على ساحل الجبل الأخضر سرعتها تتراوح بين 10 و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة الحرارة تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.