حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 15 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا تتغير حالة الطقس في معظم مناطق ليبيا مع تكاثر السحب من حين إلى آخر خاصة على مناطق الشمال الشرقي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الأربعا، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و27 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على مناطق متفرقة والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 24 و27 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، مع ظهور ضباب آخر الليل وخلال الصباح الباكر على الخليج ومرتفعات الجبل الأخضر والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و27 درجة مئوية، ولا تتجاوز 22 درجة مئوية على البيضاء وشحات.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية.