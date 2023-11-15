شاهد.. الرحال التونسي بن مبارك يتحدث لقناة «الوسط» عن رحلته إلى درنة

القاهرة - بوابة الوسط

وصل الرحالة التونسي فتح بن مبارك إلى مدينة المرج قادما من مدينة قابس، جنوب شرقي تونس سيرا على الأقدام، متوجها إلى مدينة درنة؛ حاملا رسالة تضامن مع الليبيين في كارثة الفيضانات.

وبدأ بن مبارك رحلته إلى درنة في العشرين من سبتمبر الماضي، وعبر الحدود الليبية الغربية قبل شهر، حيث وصل إلى طرابلس مرورا على عدد من المجن على الساحل الغربي، ثم اتجه إلى المنطقة الشرقية، حتى وصل إلى مدينة المرج.

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ولقي الراحلة التونسي ترحيبا من الليبيين في المناطق التي وصلها، خاصة بعد تعرف المواطنين عليه، إثر انتشار مقاطع مصورة لرحلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشاد بن مبارك في حديث مع برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv) بحفاوة الاستقبال التي وجدها من الليبيين، الذي استضافوه كلما حلّ في منطقة جديدة.

يتنقل الراحلة من مدينة إلى مدينة رافضًا أن يستقل أي وسيلة مواصلات، بلا خريطة ولا دليل، تضامنًا مع أشقائه في ليبيا، حاملاً الراية الوطنية التونسية وبعضاً من الأمتعة ومظلة «قابسية» كتب عليها «كلنا درنة كلنا خوت».