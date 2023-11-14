ضبط شخص يقوم بتصنيع الخمور داخل منزله في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على شخص يقوم بتصنيع الخمور داخل منزله في زليتن، وذلك من قبل جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المتهم ألقي القبض عليه خلال مداهمة المنزل عقب ورود معلومات إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع زليتن تفيد قيامه بتصنيع وبيع الخمور.

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وأضافت أن قوات الأمن داهمت المنزل بعد أخذ الإذن من النيابة العامة وضبط براميل بلاستيكية مختلفة الأحجام تحتوى على حوالي 860 لترًا من الخمور، وأوانٍ تستعمل في تصنيع الخمور بالمنزل وبندقية نوع (FN).

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم إلى مركز شرطة ماجر من حيث الاختصاص، بعدما اعترف خلال الاستدلال معه بأنه يقوم بتصنيع الخمور داخل منزله.

المضبوطات التي عثر عليها خلال مداهمة منزل المتهم بتصنيع الخمور المحلية في زليتن. (وزارة الداخلية)

المضبوطات التي عثر عليها خلال مداهمة منزل المتهم بتصنيع الخمور المحلية في زليتن. (وزارة الداخلية)

المضبوطات التي عثر عليها خلال مداهمة منزل المتهم بتصنيع الخمور المحلية في زليتن. (وزارة الداخلية)

المضبوطات التي عثر عليها خلال مداهمة منزل المتهم بتصنيع الخمور المحلية في زليتن. (وزارة الداخلية)