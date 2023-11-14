تركيا تعفي الليبيين الأصغر من 16 عامًا والأكبر من 45 عامًا من التأشيرة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إن الحكومة التركية قررت إعفاء الليبيين الأصغر من 16 عامًا والأكبر من 45 عامًا من التأشيرة المسبقة لدخول البلاد، وذلك بدءًا من غدٍ الأربعاء 15 نوفمبر الجاري، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

يأتي القرار التركي بعد أسبوعين من قرار رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة بإعفاء الأطفال الأتراك دون 18 عامًا والرجال والنساء فوق 55 عامًا من شرط الحصول على التأشيرة المسبقة لدخول ليبيا.

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وأوضح الدبيبة في قراره رقم 482 لسنة 2023، الصادر مطلع الشهر الجاري، أن هذا الإجراء يأتي في إطار تطبيق «مبدأ المعاملة بالمثل».