حفتر يزور معرض دبى للطيران 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى قائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، زيارة لمعرض دبي للطيران 2023، وذلك تلبية لدعوة من وزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة، على ما أفاد مكتب إعلام «القيادة العامة».



وأوضح مكتب إعلام «القيادة العامة» عبر صفحته على «فيسبوك» أن حفتر استمع خلال جولته في المعرض إلى شروح وافية للكثير من الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الطيران، وأحدث المنتجات والابتكارات فى هذا المجال.

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يرافق حفتر خلال الزيارة كل من رئيس أركان الوحدات الأمنية اللواء خالد خليفة حفتر، وآمر اللواء 166 العميد أيوب بوسيف، وآمر اللواء 165 العميد باسم البوعيشي، وعدد من مستشاريه.

جولة حفتر بمعرض دبي للطيران 2023. الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 (القيادة العامة)

جولة حفتر بمعرض دبي للطيران 2023. الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 (القيادة العامة)

جولة حفتر بمعرض دبي للطيران 2023. الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 (القيادة العامة)

جولة حفتر بمعرض دبي للطيران 2023. الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 (القيادة العامة)

جولة حفتر بمعرض دبي للطيران 2023. الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 (القيادة العامة)

جولة حفتر بمعرض دبي للطيران 2023. الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 (القيادة العامة)

جولة حفتر بمعرض دبي للطيران 2023. الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 (القيادة العامة)

جولة حفتر بمعرض دبي للطيران 2023. الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 (القيادة العامة)