ضبط وافد سرق محل عمله في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أعضاء التحري بمركز شرطة طريق المطار بطرابلس وافدا سرق محلا يعمل فيه.

وتلقى المركز بلاغا من مواطن بتعرض محله للسرقة، متهما أحد العمال الذي يحمل جنسية عربية، بارتكاب الجريمة بعدما أحدث حفرة في جدار يفصل بين غرفة نومه ومكان خزنة المحل، حسب بيان مديرية أمن طرابلس على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

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وتمكن فريق التحري من ضبط المتهم، الذي اعترف بما نُسب إليه، وعثر بحوزته على مبلغ 2370 دينارا ومواد غذائية، وأحيل إلى النيابة العامة.