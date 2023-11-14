انخفاض الدينار مقابل الدولار في السوق الموازية (الثلاثاء 14 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

انخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الثلاثاء (14 نوفمبر 2023)، مسجلا 5.71 دينار مقابل 5.89 دينار في تعاملات أمس الإثنين.

ولا يزال سعر صرف العملة الأميركية أقل مما سجله الأسبوع الماضي، إذ حقق الدولار قفزة كبيرة أمام العملة الليبية في السوق الموازية، مسجلا 6.27 دينار، قبل أن يتراجع في تعاملات الأربعاء إلى 5.95 دينار.

كما تراجع سعر صرف اليورو إلى ما دون الستة دنانير، مسجلا 5.98 دينار مقابل 6.20 دينار أمس الإثنين، بينما انخفض الجنيه الإسترليني دون السبعة دنانير إلى 6.85 دينار مقابل 7.05 دينار، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.