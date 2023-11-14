«الصحة»: توصيات بغلق أكثر من 50 مؤسسة علاجية خاصة

القاهرة - بوابة الوسط

أوصت لجنة تابعة لوزارة الصحة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بغلق أكثر من 50 مؤسسة علاجية خاصة لعدم استيفائها الاشتراطات القانونية.

وعقدت اللجنة المكلفة بمتابعة وتقييم أداء القطاع الخاص بالوزارة اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء لاستعراض التقارير المحالة إليها من اللجان الفرعية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

سحب تراخيص مؤسسات خاصة

وتضمنت التقارير توصيات أيضا بسحب تراخيص أكثر من 25 مؤسسة علاجية خاصة إلى حين استيفائها الشروط.

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واتفق أعضاء اللجنة على البدء في تشكيل لجان فرعية في عدد من البلديات لتقييم المؤسسات الواقعة في نطاقها.