«بلدي مصراتة» يطلق حملة تبرعات لصالح الشعب الفلسطيني

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق المجلس البلدي مصراتة اليوم الثلاثاء حملة تبرعات بالتعاون مع فرع جمعية الهلال الأحمر في المدينة لصالح الشعب الفلسطيني.

وقال المجلس إنه تبنى تلك الحملة في ظل «الاعتداءات والمذابح داخل فلسطين على يد عصابات الكيان الصهيوني»، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تخصيص حسابين للتبرعات

وخصص المجلس حسابين لتلقي التبرعات هما «حساب بالمصرف التجاري الوطني الرئيسي فرع مصراتة رقم 056012014975019، وحساب بمصرف الجمهورية فرع أحمد الشريف رقم 062102946».

وأشار البيان إلى إمكان التبرع أيضا عبر مقر الحملة بأرض المعارض وسط المدينة بشارع مجمع العيادات ومقر الهلال الأحمر الليبي فرع مصراتة الكائن بشارع طرابلس.