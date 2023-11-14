السوق الرسمية: ارتفاع الإسترليني أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر العملة البريطانية مقابل الدينار في السوق الرسمية أمام الدينار اليوم الثلاثاء مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.98 دينار مقابل 5.96 دينار أمس، وفق أسعار الصرف التي أعلنها المصرف المركزي.

في حين استقر متوسط سعر صرف الدولار عند 4.87 دينار، وسعر اليورو عند 5.21 دينار.

أسعار العملات العربية

وبالنسبة للعملات العربية، انخفض متوسط سعر صرف الريال السعودي إلى 1.29 دينار مقابل 1.30 دينار أمس، وثبت الدرهم الإماراتي عند 1.32 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني اللذين سجلا 0.17 دينار و0.66 دينار على الترتيب.