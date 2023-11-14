حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 14 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدالا نسبيا في حالة الطقس على معظم مناطق البلاد، مع تكاثر السحب من حين إلى آخر خاصة على مناطق الشمال الشرقي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و27 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على سرت، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على مناطق متفرقة والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، وتكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة على الدواخل ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 22 و27 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة غدا على بعض المناطق، ثم تتراجع يوم الخميس.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، مع ظهور ضباب آخر الليل وخلال الصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على درنة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة اليومين المقبلين.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب أحيانا على الجفرة والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية.