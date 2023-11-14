انطلاق معرض ليبيا للاتصالات في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة معرض ليبيا الدولي للاتصالات وتقنية المعلومات في العاصمة طرابلس في نسخته الحادية عشر مساء أمس الإثنين.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات المهند محمد عياد، ووزراء وكبار المسؤولين في الحكومة وسفراء، حسب بيان شركة الاتصالات على صفحتها في موقع «فيسبوك».

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ويشارك ممثلون عن شركات تكنولوجيا الاتصالات في العالم في المعرض الذي يهدف إلى تجسيد رؤية التحول الرقمي الشامل في قطاع الاتصالات، واستعراض أحدث التقنيات التكنولوجية الساعية إلى تطوير البنية التحتية التقنية في المجالات الحيوية كافة.