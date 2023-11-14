«الإسلامي للتنمية» يعرض المساهمة في تحسين خدمات البلديات الليبية وتطوير بنيتها التحتية

القاهرة - بوابة الوسط

عرض البنك الإسلامي للتنمية المساهمة في تحسين الخدمات المقدمة من البلديات الليبية، وكذلك تطوير البنية التحتية.

جاء ذلك خلال لقاء مندوب مجموعة البنك في ليبيا أسامة منصور مع مديرة مكتب التعاون الدولي بوزارة الحكم المحلي في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» شادية عريبي أمس الإثنين، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

البنك الإسلامي يستعرض خبراته في التنمية المحلية

وقدم منصور نبذة مختصرة عن أنشطة البنك الإسلامي في مجال التنمية المحلية لقطاع الخدمات بالبلديات، وأشار الي أهمية تطوير التعاون مع وزارة الحكم المحلي وتعزيز فرص الحوار والتعاون معها.

بدورها، أشادت عريبي بدور البنك، وأكدت تطلّع الوزارة لتعزيز التعاون مع المجموعة في مجالات عدة منها نشاطات مكتب ريادة الأعمال وحاضنات المشاريع الصغرى وأعمال إدارة النفايات الصلبة والسائلة، و مكتب دعم وتمكين المرأة، بما يتماشى مع رؤية وخطة الوزارة.