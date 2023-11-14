على هامش «منتدى باريس السلام».. أبوشيحة: القطاع الخاص الليبي ينمو بقوة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد نائب وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الموقتة سهيل أبوشيحة أن القطاع الخاص الليبي ينمو بقوة بفعل مساهمة مؤسسة «خبراء فرنسا» والإجراءات التي جرى تنفيذها، من أجل تسريع التحول نحو التنويع الاقتصادي والقدرة التنافسية للقطاع الخاص ورقمنة الاقتصاد والمجتمع.

جاء ذلك خلال كلمة له في الجلسة الحوارية حول «دعم القطاع الخاص في السياقات الهشة» التي نظمتها مؤسسة «خبراء فرنسا» ومنظمة «بروباركو» على هامش منتدى باريس للسلام 2023، بحسب الصفحة الرسمية للمؤسسة الفرنسية عبر «فيسبوك» أمس الأحد.

وشدد الرئيس التنفيذي لمؤسسة «خبراء فرنسا» جيريمي بيليه، على الدور الحيوي لتعافي القطاع الخاص ونموه في معالجة الأسباب الكامنة وراء الهشاشة والصراع، وبالتالي استكمال جهود بناء الدولة وبناء السلام.

وعبَّر عن التزام المؤسسة بتقديم استجابة مستدامة للتحديات الأكثر إلحاحًا التي تعوق السلام والتنمية من خلال توظيف مختلف الجهات الفاعلة وخاصة القطاع الخاص في ليبيا.

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دور مؤسسة «خبراء فرنسا» في ليبيا

ومنذ عام 2016، تعاونت مؤسسة «خبراء فرنسا» مع الجانب الليبية بتمويل من الاتحاد الأوروبي والحكومة الفرنسية، في تنفيذ مشاريع لدعم الاقتصاد وتعزيز بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص. من خلال مشروعي «SLEIDSE» و«EU4PSL»، قالت المؤسسة إنها قامت بتعزيز قدرات المنظمات والمؤسسات الداعمة للأعمال، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار، وتسهيل الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتدعم المؤسسة خبراء أيضًا الرقمنة والحوكمة الإلكترونية في ليبيا، مع تركيزها على تمكين التنوّع الاقتصادي من خلال بناء القدرات ونشر المهارات الرقمية والمساهمة في تحسين تصميم السياسات العامة.