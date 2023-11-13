شاهد في «اقتصاد بلس»: الدين العام المحلي يجدد التلاسن بين الحكومتين

القاهرة - بوابة الوسط

سلَّطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الإثنين، الضوء على التلاسن بين حكومتي الدبيبة وحماد حول المسؤولية عن وصول الدين العام المحلي لـ200 مليار دينار.

وخلال اجتماع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الأخير قال وزير التجارة والاقتصاد محمد الحويج إن الدين العام المحلي تجاوز الـ200 مليار دينار بسبب الإنفاق الموازي الذي اعتبره الدبيبة «ساهم في ارتفاع سعر صرف الدولار» لكن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب رأى أن تلك التصريحات بمثابة «تبرير لإخفاق حكومة الدبيبة في جميع المجالات، وآخرها افتعال أزمة وهمية لزيادة أسعار النقد الأجنبي في السوق الموازية».

- حماد يرد على الدبيبة بشأن «الإنفاق الموازي»

أسامة حماد وصف هذه التصريحات في بيان مساء الخميس الماضي بـ«محاولات يائسة للقفز على ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 من فساد مالي وإداري» داعيًا الجهات المختصة إلى «اتخاذ إجراءاتها اللازمة تجاه ما ورد بالتقرير، وتطبيق القانون على مرتكبي الجرائم الواردة به».

هذه الأزمة أثارت مخاوف المتخصصين من انخراط البلاد في أزمة اقتصادية حادة، خاصة أن قيمة الدين العام المحلي وصلت إلى 55% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وهو ملف ناقش البرنامج تفاصيله مع المحلل الاقتصادي خالد محمد الدلفاق.

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