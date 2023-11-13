الدبيبة يثمن «الدور الإيجابي» لـ«مبادرات باتيلي» لحل الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد بيان لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء اليوم الإثنين، بأن رئيسها عبدالحميد الدبيبة ثمّن «الدور الإيجابي» لـ«مبادرات» المبعوث الأممي بهدف حل الأزمة الليبية، وصولًا إلى تنفيذ الانتخابات وفق «قوانين عادلة ونزيهة».

جاء ذلك خلال لقاء جمع الدبيبة وباتيلي بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد.

هل يستعد باتيلي لإطلاق مبادرة جديدة؟

تزامن اللقاء مع استعداد باتيلي لإطلاق مبادرة أطلع عليها رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة أمس الأحد، حسبما أعلن المكتب الإعلامي للمجلس في بيان اليوم الإثنين.

لكن مجلس النواب نفى استلام رئيسه المستشار عقيلة صالح أي مبادرة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وقال إنه «سيتم مخاطبة البعثة بعدم استلام أي مبادرة بالخصوص»، وفق بيان للناطق باسم المجلس مساء اليوم الإثنين.

ولم يصدر عن بعثة الأمم المتحدة أي بيان بخصوص ما يُثار عن تلك المبادرة.

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الدبيبة يطالب بانتخابات نزيهة «وفق قوانين عادلة»

وخلال لقائه المبعوث الأممي، جدد الدبيبة «رؤية الحكومة بإجراء انتخابات نزيهة في ليبيا وفق قوانين عادلة»، مؤكدًا «حرص حكومة الوحدة الوطنية على إجراء الانتخابات في أقرب الآجال، وتوفير الدعم اللازم لتنفيذها من أجل استقرار البلاد»، بحسب البيان الذي نقل عن الدبيبة أيضًا تجديد دعمه جهود البعثة الأممية.

وفي سياق آخر، أكد الدبيبة أهمية دعم عمل اللجنة المالية العليا وجهودها «حرصًا على تحقيق الشفافية والإفصاح في الإنفاق الحكومي، وضمان التوزيع العادل للإيرادات».