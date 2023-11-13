باتيلي يشيد بدور المنفي في حشد الدعم الدولي للتعاطي مع كارثة درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، بدور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في حشد الدعم الدولي للتعاطي مع كارثة درنة، واصفا إياه بـ«المميز»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

واستقبل المنفي بمكتبه في طرابلس، اليوم الإثنين، باتيلي الذي أعرب في مستهل اللقاء عن تقديره للمجلس الرئاسي والخطوات التي يتخذها لتوطيد دعائم الاستقرار وإنجاز المصالحة الوطنية، وعلى ما قام به في عدد من الملفات المهمة.

عمل المجلس الرئاسي

وتشمل الملفات التي عمل عليها المجلس الرئاسي «تيسير عمل اللجنة العسكرية (5+5)، وتوقيع إعلان النوايا بشأن حقوق الإنسان والقانون الإنساني، واللجنة المالية العليا، ودعم المسار الانتخابي بملكية وطنية، بالشراكة مع الأمم المتحدة والدول الأطراف في مسار برلين».

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وقال المكتب الإعلامي إن «باتيلي أشاد بالدور المميز للمنفي في حشد الدعم الدولي للتعاطي مع كارثة درنة من خلال النداء لعدد من الدول والمنظمات للمساهمة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، وكذلك للجهود التي يبذلها للتعامل مع عدد من الأزمات الإقليمية في السودان، والنيجر، وغزة وغيرها».