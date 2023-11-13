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الدبيبة يوجه ببدء تنفيذ 3 محطات للصرف الصحي و500 مدرسة نموذجية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 نوفمبر 2023, 05:38 مساء
الدبيبة يوجه ببدء تنفيذ 3 محطات للصرف الصحي و500 مدرسة نموذجية
اجتماع الدبيبة مع مسؤولي الأجهزة التنفيذية لمتابعة مشروعات الطرق والصرف الصحي والمدارس، الإثنين 13 نوفمبر 2023. (حكومتنا)
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وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة الأجهزة التنفيذية ببدء العمل لتنفيذ ثلاث محطات للصرف الصحي وكذلك إنشاء 500 مدرسة نموذجية، حاثا مؤسسات الدولة كافة على التعاون مع الأجهزة التنفيذية لإنجاز هذه الأعمال، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وعقد الدبيبة بمقر ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، صباح اليوم الإثنين، اجتماعا مع الأجهزة التنفيذية لمتابعة سير العمل بمشروعات الطرق ومحطات الصرف الصحي والوقوف على المشاكل والصعوبات وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

وضم الاجتماع كلا من وزير المواصلات محمد الشهوبي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، والناطق باسم رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد حمودة، ومديري جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج.

انطلاق العمل بمشروعات الطرق
وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبر صفحته على «فيسبوك» إن الدبيبة أشاد خلال الاجتماع «بانطلاق العمل بشكل جيد في مشروعات الطرق، وأهمها تنفيذ الطريق الدائري الثالث بطرابلس، وصيانة وتطوير الطريق الساحلي، وطرق براك ـ الشاطئ، ومرادة ـ العقيلة والعزيزية ـ نالوت»،

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وشدد الدبيبة على ضرورة متابعة مشروع صيانة طريق طبرق ـ مساعد الذي انطلق رسميا بعد استكمال الإجراءات التعاقدية، وطريقَي أجدابيا ـ جالو وأوباري – غات، موجّها بتقديم موقف دوري حول سير العمل بالمشاريع، وتضمين أي صعوبات في التقارير لضمان معالجتها وتنفيذ المشروعات وفق الجدول الزمني المعتمد.

تنفيذ محطات الصرف الصحي و500 مدرسة نموذجية
وأضاف المكتب الإعلامي أن الدبيبة أصدر أيضا «تعليماته ببدء العمل لتنفيذ محطات الصرف الصحي ببلديات سبها وأجدابيا ومنطقة الكويفية ببلدية بنغازي، باعتبارها الأكثر تضررا في مجال الصرف الصحي»، مشددا على ضرورة «اعتماد برنامج وطني للصرف الصحي تشارك فيه كل مؤسسات الدولة، واعتماد تصاميم ودراسات واختيار الشركات المنفذة وفق معايير عالية لتنفيذ علميات الصيانة والتطوير».

كما وجه الدبيبة «بضرورة البدء بتنفيذ مشروع 500 مدرسة نموذجية بعد استكمال الإجراءات التعاقدية بالتوازي مع استكمال المشاريع التعليمية المتوقفة، وذلك للحاجة الملحة لبناء المدارس والقضاء على المدارس المتهالكة ومدارس الصفيح» وفق المكتب الإعلامي.

وبعدما استمع إلى الموقف الفني الذي قدمه مديرو الأجهزة التنفيذية حول المشروعات الجارية والصعوبات التي تواجه سير العمل بها، وجّه الدبيبة المؤسسات كافة بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية لضمان إنجار المشروعات الجارية، مؤكدا في السياق ذاته، ضرورة التنفيذ وفق الأسعار المعتمدة وضمان التوزيع الجغرافي للمشروعات لتغطية مناطق ليبيا كافة وفق الاحتياج الفعلي للخدمات.

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