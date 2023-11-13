إجراء 14 جراحة قلب في سرت.. ونداء عاجل إلى حكومتي الدبيبة وحماد

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أجرى فريق طبي ليبي بمستشفى بن سينا التعليمي بسرت 14 جراحة قسطرة علاجية وتشخيصية لشرايين القلب والشرايين الطرفية لمرضى من مناطق سرت وخارجها.

ترأس الفريق الطبي الذي أجرى الجراحات، الاستشاري الزائر إدريس البشاري، بمشاركة أطباء أخصائيين بقسم القلب بالمستشفى.

وأشار مساعد مدير عام مستشفى بن سينا التعليمي بسرت د.جادالله درياق إلى نجاح 10 عمليات قسطرة تشخيصية لشرايين القلب والشرايين الطرفية، كذلك أربع عمليات قسطرة علاجية لشرايين القلب، وتركيب خمس دعامات علاجية للمرضى.

ونوه درياق إلى إجراء عملية قسطرة للشرائين الطرفية لمريض يبلغ من العمر 44 عاما، بواسطة فريق طبي يقوده الاستشاري الزائر المختص بجراحة الشرايين والأطراف د. امحمد الزياني.

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نداء إلى حكومتي الدبيبة وحماد

وجدد مساعد مدير مستشفى بن سينا التعليمي بسرت النداءات إلى حكومتي الوحدة الوطنية والمكلفة من مجلس النواب بضرورة توفير المستلزمات الطبية والفنية لقسم القسطرة القلبية، وتوفير أعداد من الدعامات لعلاج مرضى القلب بالمنطقة الذين تتزايد أعدادهم.

وأشار إلى أن أقرب مركز علاجي لعمليات قسطرة القلب بالمنطقة الغربية يبعد عن مدينة سرت بمسافة 450 كم، و550 كم في المنطقة الشرقية.