البعثة الأممية: دقيقة صمت وتنكيس الأعلام على ضحايا «أونروا» في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

وقف المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، وموظفو البعثة دقيقة صمت حدادا على 101 من زملائهم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الذين فقدوا أرواحهم في الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وحسب تغريدة البعثة بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»، فقد جرى تنكيس علم الأمم المتحدة تكريما لذكراهم.

ضحايا «أونروا» في غزة

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أعلن الناطق باسم كالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» عدنان أبوحسنة أن عدد الضحايا من العاملين بالمنظمة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

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ونقلت قناة فضائية «القاهرة الإخبارية» عن الناطق باسم المنظمة القول إن 101 من موظفي «أونروا» بين ضحايا العدوان ومعظمهم في جنوب غزة. ولفت إلى أن أكثر من 780 ألف فلسطيني نزحوا إلى منشآتنا داخل قطاع غزة، مشيرا إلى أن 70% من الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة من النساء والأطفال.

تنكيس علم الأمم المتحدة ببعثتها لدى ليبيا حدادا على ضحايا «أونروا» في غزة، 13 نوفمبر 2023. (إكس)